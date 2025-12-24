Türkiye’nin yaklaşık yarım asırlık sanayi kuruluşlarından Ege Endüstri, Pınarbaşı ve Serbest Bölge’de bulunan tesislerinde üretime geçici olarak ara verileceğini açıkladı.

25 Aralık’ta üretim duracak

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu kararın yıllık izin uygulaması, periyodik bakım faaliyetleri ve envanter çalışmaları kapsamında alındığı ifade edildi. Buna göre üretim hatları, 25 Aralık Perşembe günü saat 23.15’te başlayacak vardiya ile birlikte durdurulacak.

Rutin planlama kapsamında

Planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından üretimin, 4 Ocak Pazar gecesi saat 23.15 itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi. Açıklamada, üretime verilen bu aranın şirketin olağan planlama süreci dahilinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ege Endüstri, geçici duruş sürecinin olağan operasyonel süreçlerin bir parçası olduğunu, bu dönemde bakım ve envanter çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Şirket ayrıca, uygulamanın üretim kapasitesi ya da sipariş süreçlerinde kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediğini kaydetti.