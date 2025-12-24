Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği etkinlikler, ziyaretçi ilgisi ve perakende yatırımlarıyla bölgenin sosyal ve ticari yaşamındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. İnegöl AVM, yıl boyunca hayata geçirdiği 200 etkinlikle şehrin sosyal yaşamında önemli bir yer edinirken, 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. İnegöl AVM’nin geçmişin değerlerini bugüne taşıyarak, yerel halkın katılımıyla kültürel mirası yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara ilham veren bir biçimde aktarmak için hayata geçirdiği ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi de uluslararası arenada ilham veren bir örnek oldu.

2025 yılında perakende karmasını güçlendirmeye devam eden İnegöl AVM, bünyesine kattığı 5 yeni marka ve yenilenen mağazalarıyla ziyaretçilerine daha dinamik ve güncel bir alışveriş deneyimi sundu. Aynı dönemde gerçekleştirilen hediye kampanyaları ise ziyaretçilere alışverişin ötesinde değer katan ayrıcalıklı deneyimler yarattı.

İnegöl AVM’nin kültürel mirası yaşatan ve dönüşüm odaklı projeleri, 2025 yılı içerisinde aldığı ödüllerle de taçlandı. Yerel kültürel mirası yaşatarak toplumsal etki oluşturan ‘Gelenekten Geleceğe’ projesiyle 4, sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşümün önemine dikkat çektiği ‘Bir Dönüşüm Hikâyesi’ projesiyle 1 olmak üzere toplam 5 ödüle layık görülen İnegöl AVM, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanındaki yaklaşımını güçlü biçimde ortaya koydu.

İnegöl AVM, önümüzdeki dönemde de etkinlikleri, marka yatırımları ve deneyim odaklı projeleriyle ziyaretçilerine değer katmayı; bölgenin sosyal, kültürel ve ticari yaşamına katkı sunmayı sürdürecek.