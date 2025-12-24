Paylaşımda, 2026 yılı asgari ücretinin %27 oranında artırılarak net 28 bin 075 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak, "Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatımıza, üretim yapımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Asgari ücretin toplam maliyet kalemlerinden yalnızca biri olduğuna dikkat çekilen paylaşımda, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Paylaşımda ayrıca, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ticaret ve il tarım müdürlüklerine bağlı denetim ekiplerinin ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yaptığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığına ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiği ve derhal işleme alındığı belirtildi.

Paylaşımın sonunda, fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşların alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.