Yüksek alkol tespit edildi

Ekol TV’den Dilek Güngör’ün haberine göre, Güllü’nün avukatı Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

Avukat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır.

Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır.

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir."

Otopsisinde darp izi gibi bulgulara rastlanılmadı

Soruşturma kapsamında yapılan çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri ve komşularla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, olay günü herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edildi.

Ayrıca, Tut’un daha önce evin kaygan zemin döşemesi nedeniyle düşüp hastaneye başvurduğu, o dönemde polise de bu yönde ifade verdiği ortaya çıktı.

Olay günü evde şarkıcı Güllü, kızı ve bir arkadaşının dışında başka bir kişinin bulunduğuna dair iddialarla ilgili ise şu ana kadar herhangi bir bilgi ya da delile ulaşılamadığı, yapılan otopside de darp veya benzeri bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.