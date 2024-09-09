Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son üç ayda gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, çalıntı ya da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 253 taşıtın ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 79 farklı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Gümrük alanlarında yapılan rutin denetimler sırasında, şüpheli davranışlarıyla ekiplerin dikkatini çeken bazı kişilere yönelik ayrıntılı incelemeler başlatıldı. İncelemeler sonucunda, ele geçirilen taşıtlardan bazılarının çalıntı olduğu, bazılarının ise Türkiye'de parçalanarak farklı amaçlarla kullanılmak üzere yasa dışı yollardan şase ve plaka değişiklikleriyle tescillendiği ortaya çıktı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde toplam 253 taşıt ele geçirilirken, olayla ilgili adli süreçlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütüldüğü bildirildi.