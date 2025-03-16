Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon hesaplamalarında dikkate alınan “Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)” kaleminin fiyat artışları, güncel piyasa koşullarının gerisinde kaldı.

TÜİK, Nisan 2022 itibarıyla enflasyon sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu. O dönemde “gündelikçi ücreti” kalemi 282,75 TL olarak belirtilirken, tüketici fiyat endeksi ana grup ve alt ana gruplara göre yapılan hesaplamalara göre, Nisan 2022’den Şubat 2025’e kadar bu kalemdeki artış oranı %432 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre endeks ve 2022’deki madde fiyatı üzerinde hesaplandığında, temizlik hizmetinin ücreti 1.504,25 TL oluyor.

Ancak internet üzerinden hizmet alımlarında fiyat çok daha yüksek görülüyor.

Ev temizliği fiyatları

Hizmet alımına yönelik talepte bulunulan internet sitelerine bakıldığında, genel ücretlerin 2.400-2.500 TL bandında olduğu görülüyor.

Güncel ücretlerin TÜİK’ten yaklaşık yüzde 66 oranında daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Asgari ücrete oranı

Asgari ücrete oranla da Nisan 2022’de 4.253,40 TL olan asgari ücretin yüzde 7’sine denk gelen 282,75 TL olan TÜİK gündelik temizlik hizmeti fiyatı; endekslerdeki artış oranına göre 1.500 TL olarak 2025’te 22.104 TL olan asgari ücretin yine yüzde 7’sine karşılık geliyor. Ancak güncel 2.500 TL olan ücretler ise asgari ücretin yüzde 11’ine karşılık geliyor.