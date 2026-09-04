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Kaza saat 07.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesinde meydana geldi. Sürücü Hasan A.(49) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki mevsimlik işçiler Büşra K.(26), Zehra K.(16), Meryem D.(17), Beta Ç.(15), Kübra K.(11), Ayşe A.(13) ve Mehmet D.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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