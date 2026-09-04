Kaza, Gülşehir ilçesi Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampa aşağı inerken kontrolden çıkıp takla atarak devrildi.

Kazada sürücü Aşır Koçak ile araçtaki Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 75 yaşındaki Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.