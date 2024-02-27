İnegöl ve Bursa’nın doğu yakasından Bursa Şehir Hastanesi istikametine doğru çevre yolundan ilerleyen sürücüler İstanbul kavşağına yakın bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadılar. Yaklaşık 5 km’lik mesafeyi 1 saatin üzerinde bir yolculukla aşabilen sürücüler gündüz vakti yapılan çalışmalara isyan ettiler.

Sürücüler tarafından gazetemize gönderilen görüntüler trafiğin felç duruma geldiğini gösterirken, yolun bitiminde yama çalışması için yolun tek şeride düştüğünün anlaşılması tepkilerin büyümesine sebep oldu. Bazı araçların bu duruma tepki olarak korna çaldıkları da öğrenildi.

Karayolları tarafından yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanıp yolun 3 şeritten yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.