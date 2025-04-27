Yaz aylarında genellikle herkesin güneş gözlüğü ihtiyacının arttığını belirten uzmanlar, düşük kaliteli ve sahte güneş gözlüklerinin kullanımının ciddi sağlık riskleri taşıdığını da vurguladı.

Kalitesiz güneş gözlüklerinin göz sağlığına verebileceği kalıcı hasarlar olabileceğini, erken yaşta katarakt oluşumu konusunda da uyarıda bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, güneş gözlüklerinin seçiminin sadece bir stil meselesi olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sağlık önlemi olduğunu belirtti. Güneş gözlüklerinin, ultraviyole (UV) ışınlarını filtreleme kapasitesi göz sağlığı için kritik önem taşıdığını ve UV ışınlarının retina üzerindeki zararlı etkileri, katarakt başta olmak üzere çeşitli göz hastalıklarının erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olabildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Kaliteli bir güneş gözlüğü, hem UV 400 koruması sağlaması hem de polarize lenslere sahip olması gerekiyor. UV 400 etiketi, gözlüğün, UV ışınlarının yüzde 99 ila yüzde 100’ünü bloke ettiğini gösteriyor. Ayrıca, gözlüğün CE işareti taşıması, Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu ifade ediyor. Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Daha çok estetik amaçlı, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerekiyor. Uygun güneş gözlüğü seçilmemesi uzun dönemde ciddi problemlere yol açıyor. Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse, göze daha çok zarar verir" diye konuştu.

"Göz sağlığını koruyu bir araç olarak kullanılmalı"

Güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı edinmeyen pek çok kişinin katarakt olma ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tabar, "Katarakt oluşumunda önemli bir etkene sahip güneş ışınları, 60-70 yaşında ortaya çıkan kataraktın, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40’lı yaşlarda oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalanların güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Güneş gözlüklerini göz sağlığımızı koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.