Gram altın alışta 4130,19 TL, satışta ise 4179,54 TL’den işlem görüyor. 22 ayar altının gramı alışta 3775,36 TL, satışta 3973,69 TL olarak belirlendi. 14 ayar altın ise alışta 2264,53 TL, satışta 3208,58 TL’den alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 6766 TL, satış fiyatı ise 6818 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın fiyatı da alışta 6683 TL, satışta 6756 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın alışta 13.532 TL’den alınırken, satışta 13.636 TL’den satılıyor. Tam altın almak isteyenler için alış fiyatı 26.981 TL, satış fiyatı ise 27.168 TL olarak açıklandı.