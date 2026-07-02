Olay, İnegöl'de bulunan hastanenin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşamını yitiren bir kişinin yakınları, acı haberin ardından sinir krizi geçirerek taşkınlık yaptı.

Yaşanan gerginlik üzerine hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak taşkınlık yapan kişileri sakinleştirdi. Yaşanan olayın ardından hastanedeki gerginlik sona ererken, acil serviste sağlık hizmetlerinin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.