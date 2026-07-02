Olay, İnegöl'de bulunan hastanenin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşamını yitiren bir kişinin yakınları, acı haberin ardından sinir krizi geçirerek taşkınlık yaptı.

3B0A3Afc Ca65 423B Aa66 29F4E579F661Yaşanan gerginlik üzerine hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

120Abbc8 F23F 400B 9Abc D25C75Af91EdHastaneye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak taşkınlık yapan kişileri sakinleştirdi. Yaşanan olayın ardından hastanedeki gerginlik sona ererken, acil serviste sağlık hizmetlerinin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ