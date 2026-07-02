Türkiye'nin temizlik ve hijyen sektöründe tanınan markalarından Vindex'in üreticisi Vnd Global Plastik Anonim Şirketi için iflas kararı resmen kesinleşti. Geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu tarafından idari para cezasına çarptırılan şirket hakkında verilen iflas kararı, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından ilan edilirken, sektörün dikkat çeken yerli üreticilerinden biri faaliyetlerine resmen veda etti.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı iflas kararı, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından resmen ilan edildi. Ankara Batı İcra Dairesi tarafından paylaşılan resmi ilanda, şirketin iflasının resmen açıldığı ifade edildi.

Yayınlanan ilanda şu yasal ifadelere yer verildi:

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Vnd Global Plastik Anonim Şirketi'nin Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/05/2026 tarih ve 2026/338 Esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 15:28'da açılmasına karar verilmiştir.

İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM YAPIYORDU

İflas bayrağını çeken Vnd Global Plastik, sektörde Vindex markasıyla biliniyordu. Geniş bir pazar payına sahip olan şirket, özellikle şu ürün gruplarının üretimiyle Türkiye genelinde tanınan bir hijyen markası haline gelmişti:

-Temizlik setleri

-Mikofiber bezler

-Gıda muhafaza ürünleri

REKABET KURUMU CEZASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Mali dengeleri bozulan yerli üretici, geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu'nun radarına girmişti. Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, temizlik malzemesi üreten şirketlerin aralarında hakim durumu kullanarak bilgi değişimi yolu ile kanunu ihlal ettiği tespit edilmişti.