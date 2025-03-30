Ramazan Bayramı’nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Bebek sahiline akın etti. Sahil havası alarak yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Bebek sahiline akın etti. Şehir dışına çıkamayıp, bayramı İstanbul’da geçiren vatandaşlar, hem sahil şeridinde yürüyüş yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Öte yandan çocuklarını da güzel havadan faydalandırmak isteyen aileler keyifli anlar yaşadı, bazıları ise evcil hayvanlarıyla yürüyüş yapmak üzere soluğu sahilde aldı.