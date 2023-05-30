Güney Kore‘nin Gyeryong-si Belediyesi, kardeş şehir anlaşması çerçevesinde geldiği Kırklareli’nde, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu da ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gyeryong-si Belediyesi Dış ilişkiler Müdürü Lee Jae-Hyu ve Kültür Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Won Ho-Ryu ile görüşen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu; kendilerini 'mutlu insanlar kenti'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Kesimoğlu, "Güney Kore ile tarihten gelen güzel bir ortak noktamız var. Bu tarihsel mirasın diğer kültürel öğelerin ortaklığıyla da gelişmesi ve geleceğe taşınması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Dünya’da birçok ülkede kardeş şehirlerimiz var. Bu ülkelere Güney Kore’nin de dahil olması bizi onurlandırır. Ben Güney Kore’ye gittiğimde de hem hüzünlenmiş hem de gururlanmıştım. Burada kendileriyle bir araya gelmiş olmak, geleceğe attığımız önemli bir adımdır” dedi.

Güney Kore heyeti de kendilerini misafir eden Başkan Kesimoğlu’na şükranlarını sunduklarını belirterek, Türk Milleti’nin ve Türk askerinin, Güney Kore için çok önemli olduğunu kaydederek, minnet duygularını bir kez daha dile getirdiklerini söylediler.