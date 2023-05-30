Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’dan uğurlanan Türkiye’nin 2023 yılındaki ilk hac kafilesi için düzenlenen programa katıldı.KONYA (İGFA) - Sultan Selim Camii’nde düzenlenen uğurlama programında önce Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge hacı adaylarına kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Öge, “Devletimiz, ülkemiz adına ilk gündeki faaliyete bizleri layık gören Rabbimize hamd, Efendimize salat-ü selam olsun. Yaklaşık 3.500 kardeşimizi hacca uğurlayacağız inşallah. Yolunuz açık olsun. İbadetiniz kabul olsun. Mebrur bir haccı Rabbim nasip etsin” dedi.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise böyle bir mutluluğa şahit olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Altay, “Böyle hayırlı bir işe Türkiye Yüzyılı’nda başlangıç yapmak bizim için de büyük bir mutluluk. 2023 yılının ilk Hac Kafilesini Sultan Selim Camii’nden uğurladık. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Sabırla Hacca gitmeyi bekleyen tüm vatandaşlarımıza da bir an önce nasip olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye’nin ilk Hac kafilesi Konya’dan dualarla uğurlandı.