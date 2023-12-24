Kuzey Kutbu, dünyanın üst yarımküresinin en kuzeyini temsil eder ve bu yarımkürenin en soğuk bölgesidir. Arktik Okyanusunun tam merkezinde bulunur. Burada kara toprağı bulunmaz, yalnızca devasa kalınlıkta buz kütleleri bulunur. Bu sebeple burada bir üs veya istasyon benzeri bir şey yapılamayacağı öngörülüyor.

Güney Kutbu ise dünyanın alt yarımküresinin en Güneyinde, Antarktika kıtasında bulunur. Keşfedildiği döneme kadar yaklaşık 200 yıllık “Güneydeki Efsanevi Kıta” adı altında aranmıştır. Burada ise Kuzeyin aksine devasa bir kara parçası bulunur, Afrika’nın yaklaşık yarısı kadar bir kara parçasına sahiptir.

Kuzey ve Güney Kutupları Arasındaki Fark ve Benzerlikler

Kuzey Kutbunda bu bölgenin merkezini belirten bir işaret bulunmaz, ancak Güney Kutbunun merkezinde burayı temsil eden bir direk bulunur.

Kuzey Kutbu, 10 cm ile 5 metre arası değişen kalınlıkta buzul tabakalarından oluşur. Arktik bölgesinde devamlı yüzen bir bölgedir.

Güney Kutbu ise deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yüksekte bulunur. Zemindeki buzul 2.500 metre civarı bir kalınlığa sahip.

Her iki kutupta da 5 ay gece, 1 ay alacakaranlık, ardından 5 ay gündüz ve tekrar 1 ay alacakaranlık yaşanır. Zıt bölgelerde bulundukları için Güneyde 21 Aralık’ta yazın ortası yaşanırken, Kuzeyde ise kışın en sert dönemi yaşanır.

Kuzeyde foklar, balinalar, ren geyikleri ve kar baykuşu gibi canlılar yaşarlar. Güneyde ise birçok fok çeşidi, kuş ve kuzeye ek olarak penguenler de yaşar.

Hep Sorulan Bir Soru: Kuzey Kutbu Mu Daha Soğuk, Yoksa Güney Mi?

Güneş ışıklarının kutup bölgelerine çok eğik şekilde gelmesinden ötürü her iki kutupta oldukça soğuk bir yapıya sahiptir. Bahsettiğimiz üzere yılın altı ayında güneş bile görmezler. Bu bahsettiklerimiz her iki kutup için aynı olsa da Güney Kutbu, Kuzeye göre oldukça soğuk bir bölgedir.

Sebebi ise Güney Kutbu’nun Kuzey’e göre çok daha büyük ve devasa bir kara parçasından oluşması. Hatta bu devasa büyüklüğü sayesinde, bildiğiniz üzere yedi kıtadan biri olarak kabul edilir. Tüm bu etmenler Güney Kutbu’nu devasa düzeyde karasal ve Kuzey Kutbu’na göre çok daha soğuk bir yer haline getirir.

Güney Kutbu’nda sadece araştırmalarla görevli belli başlı kişiler ve yılın kısa bir bölümünde gelen turistler haricinde kimse bulunmaz. Yerleşik olarak burada yaşayan kimse yoktur, Çünkü buna elveriş sağlamayacak kadar soğuk.

Kuzey Kutbu ise yaşamı sürdürmenin nispeten mümkün olduğu bir yer. Civarlarında nüfusları 4 milyona yakın Sami, Yakut, Eskimo gibi birçok halk yaşar. Çobanlık, avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sürdürürler. Birçoğu Rusya’ya bağlı olan kasabalar ve küçük şehirler de bulunur.