Güngören belediyesi tarafından düzenlenen Merter Giyim Festivali başladı. Merter’de faaliyet gösteren tekstil firmalarının katıldığı festivalde 100 TL’den başlayan fiyatlarla ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen Merter Giyim Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Merter’de faaliyet gösteren tekstil firmalarının katıldığı festivalde üreticilerle vatandaşlar buluştu. Merter’de faaliyet gösteren bir çok firma genelde ürettiği ürünleri yurt dışında bulunan ülkelere ihraç ediyor. Bu nedenle normal günde Merter’de perakende ürün satan firma sayısı çok az. Ancak düzenlenen bu festival sayesinde vatandaşlar yurt dışına ihraç edilen ürünlere piyasanın yarı fiyatına ulaşabiliyor. Bir çok ürün çeşidinin bulunduğu festivalde ürünler 100 TL’den başlıyor.

Ürünler toptan fiyatının altında satılıyor

Festival alanında bulunan ürünlerin toptan fiyatının da altında satıldığını belirten Güngören Belediyesi Halkla ilişkiler koordinatörü Sami Gül “ 10 bin metrekare bir alan üzerinde yılda 2 defa giyim festivali düzenliyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk durumunda. Belediye Başkanımızın katkılarıyla şu an 44 mağaza bulunuyor. Burada Merter ve Güngören’de faaliyet gösteren tekstil firmalarının ürettiği ürünleri toptan fiyatının daha altında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amaç burada paydaş olmak biz belediye olarak üretenle tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Burada bulunan firmaların bir çoğu yurt dışına ihracat yapıyor iç piyasa da bulunmuyorlar biz onlarla vatandaşlarımızı toptan fiyatının çok daha altında vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşımız , firmalar ve biz bu durumdan çok memnunuz çok güzel geri dönüler aldık” diye konuştu.

Sosyal medyada bin 600 TL’ye satılan montu burada 300 TL’ye aldım

Satılan ürünlerin piyasa fiyatından yüzde 70 daha uygun olduğunu belirten Melek Bilge “ Kesinlik mağazalardan yüzde 70 daha ucuz bende burada bulunan çoğu şeyi topladım. Ben kışında buraya gelmiştim. O zaman da baya bir ürün almıştım. Hatta benim buradan aldığım ürün sosyal medya da bin 600 TL’ye satılıyordu” dedi.

Hem müşteriler hem biz memnunuz

Festivale başladığı günden itibaren ilginin çok yoğun olduğunu belirten firma Birkan Öz “Festivalimiz cumartesi günü başladı yoğun geçiyor biz açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik kazandırdığı için. Müşterilerimiz çok memnun fiyatlardan her şey şu an için süper durumda.”

Festival alanında her bütçeye göre ürünün bulunduğunu belirten Sezgin Yiğit “ Festival alanına herkesi bekliyoruz burada çok uygun fiyatlara ürünlerimiz mevcut. Buraya gelen vatandaşlarımız 100 TL’den başlayan fiyatlarla burada kendilerine ürünler bulabilir” diye konuştu.