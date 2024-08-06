Meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları dahil birçok besin vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlarken bir yandan da sağlığa katkıda bulunur.

Diyetisyen Gözde Ağca, günlük beslenmenize katkıda bulunacak 5 şifalı besini sizler için hazırladı.

Vücudunuzun önerilen günlük protein alımı hem sağlık açısından hem de formda olmak için oldukça önemlidir.

Yumurtanın her biri sindirilebilirliği yüksek, ortalama 6 gram protein içeren iyi bir aminoasit kaynağıdır. Yumurta iyi bir protein kaynağı olarak tokluk süresini arttırır. Vücut için gerekli olan aminoasit kaynaklarını sağlar. Buna ek olarak yaraların iyileşmesini hızlandıran besin öğeleri açısından da zengindir.

Bir bütün yumurta vücudu ve kas dokusunu destekleyen protein içeriği yanı sıra, bağışıklıkta önemli rol oynayan, A ve B12 vitamini, çinko, demir ve selenyum da içerir.

Buna ek olarak, göz sağlığı için antioksidan olan lutein ve zeaksantin çok önemlidir. Bu maddeler, makula dejenerasyonunu ile kataraktı önlemeye yardımcı olur. Yumurtada her ikisi de yüksek miktarda bulunur.

Elma

Elma, yüksek lif, C vitamini ve çok sayıda antioksidanın kaynağıdır. Hem doyurucudur, hem de pratik bir atıştırmalıktır. Bunlara ek olarak polifenol de içerir, bu da sağlık açısından sayısız yarar demektir.

Elmayı doyurucu yapan, kilo vermede katkı sağlayan en önemli iki özelliği yüksek lif ve su içeriğidir.

Yapılan bilimsel bir çalışmada, öğünlerden önce birkaç dilim elma tüketen kişilerin daha tok hissettiği gözlenmiştir. Aynı çalışmada, öğünlerden önce birkaç dilim elma tüketenlerin, tüketmeyenlere göre günlük ortalama 200 kalori daha az aldığı görülmüştür.

Araştırmacılar elmanın daha doyurucu hissettirmesinin sebebinin düşük enerji içermesine rağmen lif içeriğinin yüksek olduğundan kaynaklandığını düşünmektedir.

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Ek olarak, içeriğindeki bazı doğal bileşiklerin kilo kaybına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Aynı zamanda elmanın kalp sağlığına da katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bunun bir sebebi elmanın kan kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olan çözünebilir posa içermesidir.

Polifenol içeriği kaynaklı elmanın insülin direnci (tip2 diyabet) riskini azalttığı da bazı çalışmalarda gösterilmektedir.

Yine sağlık açısından, elmada bulunan çözünebilir posa, vücudunuzdaki iyi bakterileri besler. Elma tüketmek, obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabetten korunmanızı sağlayabilir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler; C vitamini, manganez, magnezyum, folat ve provitamin A’dan zengindir.

Lahana, ıspanak, roka ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler vücutta inflamasyonu azaltan, bağışık sistemini güçlendiren ve yaraların iyileşmesini hızlandıran besin öğeleriyle doludur.

Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzeler, güçlü anti-inflamatuar etkisi olan ve bağışıklık sistemini destekleyen bir antioksidan olan polifenol açısından da zengindir.

Öyle ki, yapılan araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan antioksidan bir madde olan kuarsetinin de dahil olduğu belli polifenollerin, inflamasyona neden olan TNF-alfa gibi proteinlerin baskılanmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Dahası, C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir besin maddesidir ve yeşil yapraklı sebzelerin bu yönden oldukça zengindir.

Balık ve Deniz mahsulleri

Balık ve diğer deniz mahsulleri, oldukça sağlıklı ve besleyicidirler.

Özellikle çoğu insanda eksikliği görülen iki besin maddesi olan omega 3 ve iyot bakımından zengindirler.

Yapılan çalışmalar daha fazla deniz ürünü tüketen bireylerin –özellikle balık- diğerlerine göre daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ve kalp hastalıkları, demans, alzheimer ve depresyon da dahil olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskinin daha az olduğunu göstermektedir.

Kuruyemişler / Yağlı Tohumlar

Badem, fındık, ceviz ve kabak çekirdeği gibi yemişler, günlük rutinde tüketilmesi en kolay olan, hazırlama ihtiyacı duyulmadan pratik her yerde tüketebileceğiniz, doyurucu ve sağlıklı en iyi alternatiflerdir.

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Kuruyemişlerin kavrulmamış olması, çiğ olarak tüketilmesi oldukça önemlidir.

Kuruyemişler, Magnezyum, E vitamini, Çinko, Manganez de dahil olmak üzere insanların günlük beslenmesinde mutlaka olması gereken besin öğelerinden zengindir.

Bu içerikler, antioksidan görevi görerek vücudu hücresel hasara karşı korur. Aynı zamanda bağışıklık sistemi için de çok önemlidir.

Bazı bilimsel çalışmalar, E vitamini seviyelerinin, enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşan hücreler ile iyileşmeye katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Gün içeriğinde badem, fındık tüketmenin “kötü” LDL kolesterolde hafif düşüşlere yol açarak potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir.

Hem bağışıklık hem de hastalıkların gelişimi açısından vitamin ve mineral içeriği zengin kuruyemiş/yağlı tohumları günlük beslenmeye eklemek oldukça iyi bir tercihtir.