Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği görev yapan Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, gününü bilgisayar başında geçirmek durumunda olan çalışanların bel eğriliği riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Hastalığın oturma pozisyonu bozukluğundan kaynaklandığını ifade eden Opr. Dr. Saraçoğlu, çanta taşıyanlarda ise sırt eğriliğinin çok sık görüldüğünü vurguladı.

“Skolyoz hastalığı zamanında tedavi edilmeli”

Yoğun iş temposu altında sağlıklarını ihmal eden çalışanlarda görülen sırt ve bel eğriliği hastalıklarının giderek arttığını dile getiren Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu. “Halk arasında sırt veya bel eğriliği diye bilinen omurganın üç boyutlu düzlemdeki sağa veya sola eğriliklerinin genel tanımı olan skolyoz hastalığı, en çok büyüme çağındaki çocuklarda görülüyor. Çanta taşıyan öğrencilerin yanı sıra hastalık gazeteciler ve mümessillerde de sık ortaya çıkıyor. Skolyoz hastalıklarının zamanında tedavi edilmemesi halinde ileri yaşlarda bel fıtığı, boyun fıtığı, kamburlaşma gibi cerrahi müdahale gerektirebilecek durumlarla karşılaşılabilirler” dedi.

“Erken teşhiste ameliyatsız tedavi mümkün”

Büyüme çağındaki çocuklarda boyun eğriliği ve boy kısalığına çok sık rastladıklarını dile getiren Opr. Dr. Saraçoğlu, “Erkeklerde 10-12 yaşına, kız çocuklarında ise 8-9 yaşına kadar fark edilmeyen durumlarda hızlı boy atmaları yaşanır. Bu süreçte sırt ağrıları görülüyorsa, skolyozdan şüpheleniyoruz. Gelişme çağındaki çocuklardaki sırt ağrıları önemsenmelidir. Çünkü altında yatan sebep farklı olabilir. Bilgisayar başında fazla oturuyor, top oynamıştır, ağır bir şey taşımıştır denilip umursanmaması yanlış olur. Ebeveynlerin mutlaka uzman bir doktora danışmalarında fayda vardır. Toplumumuzdaki görülen vücut eğriliklerinin çoğu pozisyona bağlıdır. Bilgisayar başında uzun süre oturmak, ağır çanta taşımak bu hastalığı tetikliyor. Bu ağrılar çok önemli. Önemsenmediği zaman 30-35 yaşlarında sebebi bilinmeyen sırt ağrılara yol açıyor. Bu bel fıtığı riskini artırabiliyor. Bankacı, şirket yöneticileri, memurlar, gazetecilerde oturma şekli bozukluğuna göre sırt ağrıları ortaya çıkabiliyor. Erken teşhis ve tedavi önemli. Erken teşhis edilirse ameliyatsız bu ağrıları gidermek mümkün” diye konuştu.

Kalıtsal eğriliklerin küçük yaşlarda ameliyatla düzeltilebildiğini belirten Saraçoğlu, "Ameliyat ihtiyacı olmadan evde barfiks veya yüzme sporu yaparak tedavi edilebilecek eğrilik grubu var. Bu da 5. sınıftan lise son sınıf arasındaki gençlerde fazla oluyor. Bu nedenle önleyici tedavi olarak korse kullanımıyla birlikte yüzme ve voleybolu öneriyoruz. Özellikle yüzme sayesinde sırt ağrıları kendiliğinden geçebiliyor” şeklinde konuştu.