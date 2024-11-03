Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gürbulak Sınır Kapısı'nda zehir tacirlerine büyük darbe indirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nceyürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi.

Alınan bilgiye göre talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon faaliyetlerine yönelik ve ele geçirilen maddelere ilişkin hazırlanan video bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması… pic.twitter.com/OaABR3dUeJ— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 3, 2024