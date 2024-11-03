TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İnegölspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor ile Kastamonu Gazi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ev sahibi GMG Kastamonuspor, İnegölspor’u mağlup etmeyi başardı.
Hakemler: Burak Demirkıran, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Ali Mert Aydın (Bilal Gündoğdu dakika 88), Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun (Recep Efe Koçak dakika 89), Sadık Arda Yılmaztürk, Hasan Alp Altınoluk (Ahmet Hakan Şahin dakika 68), Fatih Aktay (Alican ÖZfesli dakika 81)
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Oğuz Yılmaz, Barış Gök, Ramazan Keskin (Burak Bilgen dakika 68), Cumali Bişi, Ali Altınöz (Naim Saruhan Dönmez dakika 59), Çınar Tarhan Mustafa Çayırlı dakika 79), Kerem Baykuş (İlyas Kubilay Yavuz dakika 68), Ersel Aslıyüksek (Oğuzhan Doğan dakika 79), Okan Eken
Sarı kartlar: Yüksel Egemen Yaylı (İnegölspor), Fatih Aktay (İnegölspor), Naim Saruhan Dönmez (Kastamonuspor), Yusuf Tursun (İnegölspor),