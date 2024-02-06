Bursa Ziyaretleri kapsamında şehre gelen Gürcistan İstanbul Başkonsolosumuz. Aleko Jıskarını MARGÜFED (Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu) Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Batum Derneği Başkan ve Yöneticileri tarafından karşılandı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren MARGÜFED Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Federasyon ve federasyona bağlı derneklerin faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişi yaptıktan sonra Türkiye-Gürcistan ilişkilerini de konuştuklarını ifade ederek, “ Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Ziyarette Türkiye ve Gürcistan arasındaki sosyal, kültürel, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleri ile, yapılabilecek ortak çalışmalar ve mevcut ekonomik ve ticari hacimler hakkında istişareler de bulunduk. Nazik ziyaretleri için sayın Başkonsolosumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.