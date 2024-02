İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmit’teki yardım kampanyalarına katılan gönüllülerle bir araya geldi. Hürriyet, "Siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği ve umudu oldunuz. Her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında İzmit’ten deprem bölgesine yardım göndermek için özveriyle çalışan gönüllülerle buluştu. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunun altını çizerek, herkesi sorumluluk almaya davet eden Hürriyet, özverili çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti. Başkan Hürriyet, "1999 depreminin acılarını en iyi bilen kent olarak Kahramanmaraş depremini yüreklerimizde derin bir hüzünle anıyoruz. İzmit olarak acının ne demek olduğunu, yıkımın ve kaybın ne kadar derin izler bırakabileceğini çok iyi biliyoruz. 1999 yılında yaşadığımız deprem hafızlarımızda tazeliğini koruyor. Ülkemiz maalesef deprem ülkesi. Ne zaman nerede deprem olacağını bilmiyoruz. Sürekli deprem gerçeğiyle yüz yüzeyiz. 6 Şubat’ta maalesef 11 ilimizi etkileyen depremlerle geçmişteki acılarımız yeniden canlandı. Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Yaşam mücadelesi veren depremzede yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

"Sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destekler de sundunuz"

Yardımseverlerle birlikte depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Hürriyet, "Umudun ve insanlığın yüzünü gördük aslında. Her kentte müthiş bir enerji ile deprem bölgesine yardım etmek için milyonlarca insan bir araya geldi. Birlikte daha güçlü olduğumuzu, iyileşebileceğimiz bilmek kıymetli. Deprem sürecinde gönüllü olarak çalışan siz değerli yurttaşlarımızın hepsi İzmit’in yüreği, umudu ve kahramanlarıdır. Deprem haberini aldığımız saatten itibaren hep birlikte harekete geçtik. Deprem yardımlarını sizlerin de desteğiyle organize ettik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere bölgeye giderek tüm imkanlarımızla yardım etmeye çalıştık. Sizler de Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Kardeş Eller Gıda Bankası’na kadar kurduğumuz yardım noktalarına koşarak seferberlik ruhu içerisinde hareket ettiğiniz. 630 kayıtlı gönüllümüz ve daha da fazlası ’Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek yiyecekten giyime, sağlık malzemesinden hijyen ürünlerine kadar her türlü ihtiyacın toplanmasında, paketlenmesinde ve ulaştırılmasında özveriyle çalıştı. Depremzedelere sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destekler de sundunuz. Çadır kentlerde, sahra aşevlerinde, yemeklerin pişirilmesinden, psikososyal desteğe kadar pek çok alanda herkes insanüstü bir çaba gösterdi. Çocukların gülümsemelerini geri kazandırmak için düzenlenen etkinliklerde onların yüzündeki tebessüm olup hep birlikte umut olmaya çalıştık. Sizler her biriniz insanlığın gerçek kahramanlarısınız. Her karanlık gece mutlaka aydınlık bir sabaha uyanır. Sizlerin varlığı bu karanlık geceyi aydınlatan, umut ışıklarını yakan meşaleler gibiydi" ifadelerini kullandı.