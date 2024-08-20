GÜRSU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AYRI TOPLANAN AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ İŞİ İHALESİ – 2024

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Gürsu Belediyesi hizmet sınırlarının tamamında 2872 sayılı Kanun bağlı Atık Yönetimi yönetmeliği ile Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Getirme tebliği kapsamında, Gürsu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Ayrı Toplanan Ambalaj Atıklarının Satış İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 24 (yirmidört) ay süre ile ihale edilecektir. İhale 27/08/2024 Salı günü saat 10.45’de Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu/BURSA adresinde bulunan Gürsu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılan gerçek kişiler; Gürsu Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, tebligat adresi, geçici teminat makbuzu, ve İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

Tüzel kişiler ise; Gürsu Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vs.), Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tebligat adresi, geçici teminat makbuzu, ve İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi,

Ortak girişim ise; Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın 3. maddesinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın 4. maddesinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. 2024 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi(Aslı)

dosya bedelini en geç ihale günü saat 10:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye ilişkin yıllık Muhammen bedel 264.000,00TL (İkiyüzaltmışdörtbintürklirası) olup, Geçici teminat 7.920,00TL (Yedibindokuzyüzyirmitürklirası)dir. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 1.500,00TL (Binbeşyüztürklirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

- İş bu ilan 7 (Yedi) maddeden ibarettir.