Büyükşehirlerde vatandaşların metro ve tramvaylara iniş ve binişlerini kolaylaştıran projesini hayata geçirmek istediğini kaydeden Hüseyin Arslan, "İzmir’de Raylı Sistemler Daire Başkanlığı izban’da Çin modeli uygulanmaktadır. Çin modeli proje uygulamasındaki metinlerde bahsedildiği gibi dünyada bu konuda sayılı proje uygulaması var Ben de baktığımda benim proje uygulaması da dünyada ilk defa Türk modeli oluyor. Yolcuların gitmek istedikleri mesafelere göre yakın mesafe için kırmızı vagon, orta mesafe için sarı vagon ve en uzak mesafe için ise yeşil renkli vagonları tercih etmeleri halinde kolay indi bindi ile konforlu yolculuklar olacaktır" diye düşünüyorum. Projemin tüm metro ve tramvaylarda kullanılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA