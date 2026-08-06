Prof. Dr. Abdulkadir Develi, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden canlanmasının piyasalarda olumlu bir hava oluşturduğunu ve altındaki yükselişi desteklediğini belirtti. Petrolün 80 doların altına inmesiyle enflasyon baskısının hafiflediğini ifade eden Develi, faiz artışı beklentilerinin zayıflaması ve yıl sonuna doğru indirim ihtimalinin yeniden gündeme gelmesinin altına güç kazandırdığını söyledi.

"YÜKSELİŞ DİPLOMATİK GELİŞMELERE BAĞLI"

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinin büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını dile getiren Develi, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Bugünkü yükselişin devam edip etmeyeceği tamamen diplomatik ilerlemeye bağlı. Zaman zaman tansiyon düşüyor, zaman zaman yeniden yükseliyor. Piyasalar da bu gelişmelere göre yön bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Develi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin de fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

PETROL VE ENFLASYON VURGUSU

Küresel ekonominin uzun süredir yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında olduğunu belirten Develi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin hem enflasyon hem de para politikaları açısından önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.

Bu gelişmenin yalnızca küresel piyasaları değil, ABD ekonomisini de etkilediğini söyleyen Develi, enerji maliyetlerinin düşmesinin ekonomik beklentileri olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Altın piyasası açısından bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin kritik önemde olduğuna işaret eden Develi, Fed'in faiz politikası açısından bu veriyi yakından izleyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak bu cuma günü. Bu da oldukça önemli. Çünkü ABD yani Fed şuna bakıyor... Tamam fiyat istikrarı önemli. Enflasyonla mücadele bu noktada önemli. Enflasyon odaklı bir para politikası var. Ama diğer taraftan da acaba reel ekonomide durum nedir diye baktığında burada baktığı en önemli veri tarım dışı istihdam.

Eğer orada bir kayıp durumu söz konusu olur ise yani beklentinin altında bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olur ise altın buradan da güç bulacaktır. Ama beklentinin üzerinde bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olduğu zaman ise bu birazcık da altını ne yapacaktır? Baskılayacaktır. O yüzden tarım dışı istihdam verileri Fed'in duruşunu da etkileyeceğinden dolayı da altında da etki yapacaktır."