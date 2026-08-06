Yeni bilgisayar almak veya sistemini yenilemek isteyenleri ilgilendiren fiyat artışları gündeme geldi. ASUS’un AMD ve Intel işlemcilere uyumlu anakartlarında üretim maliyetleri nedeniyle zamlar başlarken, benzer artışların diğer üreticilere de yayılabileceği öne sürülüyor.

HEM AMD HEM INTEL MODELLERİ ZAMLANDI

Fiyat artışının yalnızca tek bir platformla sınırlı olmadığı belirtiliyor. ASUS'un AMD AM5 ve Intel LGA1851 başta olmak üzere farklı platformlara ait birçok anakart modelinde yeni fiyatlandırmaya geçtiği ifade ediliyor.

Özellikle üst segment ROG ve TUF Gaming serilerinin yanı sıra bazı PRIME modellerinde de fiyatların yükseldiği belirtilirken, zam oranlarının modelden modele değişiklik gösterdiği aktarılıyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Sektör temsilcileri, anakart zamlarının başlıca nedeninin PCB üretim giderlerindeki sert yükseliş olduğunu belirtiyor. Bakırın yanı sıra VRM, kontrol çipleri, SMD kapasitörler ve diğer elektronik bileşenlerdeki fiyat artışlarının da maliyetleri büyüttüğü, tüketici tipi PCB fiyatlarının 2026’da yüzde 50’ye kadar yükseldiği ifade ediliyor.

SIRADA MSI VE GİGABYTE OLABİLİR

ASUS'un ardından MSI ve Gigabyte gibi diğer büyük üreticilerin de benzer fiyat güncellemeleri yapabileceği konuşuluyor.

Henüz şirketlerden resmi bir açıklama gelmese de tedarik zincirinden gelen bilgiler, üçüncü çeyrek boyunca anakart fiyatlarında yeni artışların görülebileceğine işaret ediyor.

BELLEK KRİZİ DE MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Anakart fiyatlarındaki yükseliş, son dönemde DRAM ve diğer bellek bileşenlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından geldi.

Yüksek bellek maliyetleri, ekran kartı ve anakart üreticilerinin üretim giderlerini artırırken, bilgisayar toplama maliyetinin de önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor. Bu durum, yeni sistem kurmayı planlayan kullanıcıların daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına yol açabilir.

Uzmanlara göre anakart, ekran kartı ve bellek tarafında peş peşe gelen zamlar, 2026'nın ikinci yarısında masaüstü bilgisayar toplama maliyetlerini daha da artıracak.