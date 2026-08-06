Kaza, saat 17.30 sıralarında Çatalca'nın Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim uçuşu yapan eğitim uçağı, iniş sırasında kuyruğunun piste temas etmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza-kırıma uğradı. Pist dışına çıkan uçaktaki pilotaj son sınıf öğrencisi B.B. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta maddi hasar oluşurken, uçağın bulunduğu bölgeden kaldırılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca ilçesi Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza-kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.