Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede, suçun niteliği ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüpheyi gösteren somut delillerin bulunması, öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında tutukluluk tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu, kaçma şüphesinin devam ettiği ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçeleriyle sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi.

Sanıklar Özcan Zenger ile Utku Caner Çaykara'nın ise tutuklu kaldıkları süre, kendileri ve avukatları tarafından sunulan sağlık durumuna ilişkin dilekçeler ile duruşmalara yansıyan sağlık koşulları dikkate alınarak, bu aşamada tutukluluğun ölçülü olmayacağı değerlendirildi. Başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmamaları halinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine hükmedildi.