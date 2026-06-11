Bu kapsamda Gürsu Belediyesi ile Uludağ Organize Sanayi Bölgesi arasında yerel istihdamın artırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü, Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik ile Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık öncülüğünde hayata geçirildi.

Proje kapsamında Gürsu Belediyesi tarafından geliştirilen Kollektif Kariyer Merkezi mobil uygulaması aktif olarak kullanılacak. Yerel İstihdamın Desteklenmesi Protokolü' kapsamında işverenler ile iş arayanların daha hızlı ve etkin şekilde buluşturulması hedefleniyor. Ayrıca Kollektif Kariyer Merkezi sisteminin Uludağ OSB'nin internet sitesine entegre edilmesiyle birlikte vatandaşların organize sanayi bölgesi bünyesindeki iş ilanlarına daha kolay erişebilmesi hedefleniyor. Uludağ OSB bünyesinde faaliyet gösteren 260 firmanın personel ilanları Kollektif Mobil olarak yayınlanacak.