Spor kenti Gürsu sloganıyla Gürsu’nun spor alanında gelişmesini sağlamaya yönelik büyük yatırımlar yapan Gürsu Belediyesi, ilçedeki tüm okullara da spor malzeme desteği sağlıyor.

Gürsu Belediyesi’nin, dört yıldır, düzenli olarak, her yıl okullara yaptığı spor malzeme destekleri kapsamında, beden eğitimi ve sosyal derslerde kullanılmak üzere; futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, masa tenisi raketi, masa tenisi topu, huni, kapak, atlama engeli gibi spor malzemeleri temin ediliyor.

“Gürsu’muzdaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin spor faaliyetlerindeki imkanlarını güçlendirmek hedefiyle desteklerimizi her yıl yapıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Spor alanında, ilçemize yaptığımız tesis yatırımlarıyla, hemşehrilerimizin spor yapabilme imkanlarını genişlettik. Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı hayat alışkanlıkları geliştirmesi için spor yapmaları önemli. Çocuklarımızın kendilerini yetenekli hissettikleri, severek yapacakları bir spor dalında aktif olmaları, sağlıklı, dinamik, üreten nesiller yetişmesinin temel taşlarından biri. Tüm öğrencilerimize keyifle, sağlıkla, sporun enerjisiyle yaşanacak bir eğitim öğretim hayatı diliyorum” dedi.

Okulları ziyaret ederek spor malzemelerini teslim eden Başkan Işık, öğrencilerle de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.