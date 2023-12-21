Maltepe E 5 karayolunda direksiyon hakimiyetine kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. E 5 karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Maltepe’de E 5 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DVH 346 plakalı Dacia marka hafif ticari araç sürücüsü, yol üzerine seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve beraberindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya ilişkin çalışma başlattı