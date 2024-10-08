New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, özellikle Gazze'deki insani durumun kritik bir noktaya ulaştığını vurguladı. Guterres, "Gazze'deki kabus şimdi başlıyor" ifadesini kullanarak, bölgedeki krizlerin derinleştiğine ve bu durumun bölgesel istikrar için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

7 Ekim'de başlayan çatışmaların hızla tırmandığını söyleyen Guterres, "Bu yıl bir kriz yılı oldu; insani, siyasi, diplomatik ve sınır krizi yaşanıyor. Gazze'de 41 binden fazla insanın, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bir topluluk, hayatını kaybetti" şeklinde konuştu. Dünya liderlerine acil ve etkili adımlar atma çağrısında bulunan Guterres, bölgedeki durumu düzeltmek için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.