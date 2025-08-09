Hizbullah ile hükümet arasındaki gerilimin tırmanması, iç savaş çıkacağına dair söylentileri artırırken, Lübnan’da yaşanan bir olay büyük yankı uyandırdı.

Elde edilen bilgilere göre, ülkede bir mühimmat deposunda patlama gerçekleşti. Yetkililer, patlamanın malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Lübnan ordusunun yaptığı açıklamada ise patlama sonucunda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.