Pist yaklaşık 20 dakika kapalı kalırken bazı ticari uçuşlar aksadı. Olay, İngiltere, Japonya ve ABD’nin katıldığı tatbikatı yarıda kesilmesine yol açtı.

Kyodo News’in aktardığına göre, pazar günü saat 11.30 civarında gerçekleşen inişin ardından pistin kapanması, kalkış ve iniş yapacak ticari uçuşları da etkiledi. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

İngiltere, 4 Ağustos’tan önümüzdeki salı gününe kadar Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD kuvvetleriyle Batı Pasifik’te ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Bölgeye gönderilen bir uçak gemisi saldırı grubu da tatbikatta yer alıyor.

7 Ağustos’ta Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, İngiliz ve Amerikan uçak gemisi tabanlı F-35B’lerin JS Kaga’ya iniş-kalkış yapacağını ve bunun üç ülke arasındaki güvenlik işbirliğini tarihi bir seviyeye taşıyacağını duyurmuştu.

Japonya aynı hafta, ilk üç F-35B Lightning II hayalet savaş uçağını Kyushu’daki Nyutabaru Hava Üssü’ne konuşlandırdı. Toplam 42 uçağın envantere katılması hedefleniyor. Ayrıca Izumo sınıfı JS Izumo ve JS Kaga helikopter gemileri, F-35B’lere uyumlu hafif uçak gemilerine dönüştürülüyor.

İngiltere’nin uçak gemisi HMS Prince of Wales liderliğindeki görev grubu ise bu ay Japonya’ya ilk liman ziyaretini yaptı.