MALZEME LİSTESİ: 1 kg kuşbaşı tavuk eti 3 diş sarımsak 1 çorba kaşığı domates salçası 1 tutam taze kekik 1 kase arpacık soğan tuz karabiber zeytinyağı ÜZERİ İÇİN: biberli domates sos kaşar peyniri HAZIRLANIŞI: Derin bir tencereye zeytinyağı döküyoruz. Tavuğu ilave edip sotelemeye başlıyoruz. Tavuk, suyunu bırakıp çekince arpacık soğan ve sarımsakları ilave ediyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ve taze kekiği koyuyoruz. Biraz daha pişiriyoruz. Küçük güveç kaplarına tavuklu harcı paylaştırıyoruz. Üzerlerine domates sosu paylaştırıyoruz. Kaşar peynirini rendeliyoruz ve üzerlerine paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi