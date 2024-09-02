Portekiz Premier Lig ekiplerinden Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Portekiz Premier Lig takımlarından Arouca, Genoa forması giyen Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük’te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.