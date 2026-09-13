Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada Aleksey Batrakov pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

78. dakikada ceza yayı sol tarafından Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan topu kaleci Serhat Öztaşdelen kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Kazımcan Karataş’a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 86), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Aleksey Batrakov dk. 59), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Lesley Ugochukwu dk. 77), Rafael Leao (Kazımcan Karataş dk. 86), Deniz Gül (Leroy Sane dk. 77)

Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou (Arda Özyar dk. 86), Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 86), Show, Berkan Kutlu (Tayfur Bingöl dk. 77), Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 59), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Abdülkerim Bardakcı (dk. 71) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray), Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor)

Kaynak: İHA