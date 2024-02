Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 4.’sü düzenlenen “Güvenilir Gıda Tüketelim-Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim” projesi başladı. Bu yıl 50 okulda 7 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenen projenin açılışı BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Çocukların güvenilir gıdalarla dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlamak ve israfın azaltılmasına destek olmak amacıyla BTSO öncülüğünde hayata geçirilen “Güvenilir Gıda Tüketelim- Sağlıklı Beslenelim, İsrafı Önleyelim” projesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’ndaki açılış toplantısıyla başladı. Programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, BTSO meclis ve komite üyeleri ile öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Güvenilir gıda konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, güvenilir gıda, sağlıklı beslenme ve israf konusunda farkındalığı artıracak eğitim faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye ve dünya genelinde her yıl tonlarca gıdanın israf edildiğini belirten Batmaz, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın yaklaşık 1,3 milyar tonu kayıp ve atık olarak ziyan edilmektedir. Bugün aslında dünyada israf edilen gıdanın sadece 3’te 1’i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetecek düzeydedir. Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf edilmekte, her gün 4,9 milyon adet ekmek maalesef çöpe atılmaktadır. Bu konuda bilinç düzeyinin artmasına ihtiyacımız var. BTSO olarak bu kapsamda güvenilir gıda tüketiminin önemine dikkat çekmek, gıda israfının azaltılması ve sağlıklı beslenme konusunda toplumda farkındalık oluşturabilmek amacıyla Güvenilir Gıda projemizi başlattık. Meslek komitelerimizin yoğun çalışmaları ve kamu kurumlarımızın değerli katkılarıyla ilk kez 2015 yılında düzenlediğimiz bu proje ile bugüne kadar Bursa’da yüzlerce okulda, on binlerce öğrencimize eğitimler verdik” dedi.

Bu yıl 4. kez düzenlenen proje ile okullarda 6, 7, 8 ve 9. sınıflara yönelik eğitimler düzenleyeceklerini aktaran Batmaz, “Proje paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz bu eğitimlerle 50 okulda 7 bin öğrencimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Meclis ve komite üyelerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gıda güvenliği hayati öneme sahip”

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, sağlıklı gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvenliğinin insanoğlunun geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Özellikle beslenme alışkanlıklarının insan sağlığını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Sayılgan, “Dünyanın bir kısmında açlıkla mücadele edilirken, diğer bir kısmında ise hangi beslenme şeklinin daha sağlıklı olduğu münakaşa edilmekte ve sağlıksız beslenme şekillerinin doğurduğu sorunlar ile mücadele edilmektedir. Bugün birçok ülkede obezite ve beraberinde getirdiği diyabet gibi hastalıkların görülme sıklıkları giderek artmaktadır. Bu konulara dair özellikle çocuklar ve gençlerin farkındalık düzeylerini artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ihtiyacımız var. Başlatmış olduğumuz proje ile bu konudaki soruların cevaplanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizin gerek toplum sağlığı gerekse de gıda ve beslenme konusunda bilinç düzeyinin artması noktasında son derece faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin sağlıklı beslenmesi geleceğimiz için çok önemli”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen projenin çok değerli olduğunu söyledi. Alireisoğlu, “Tükettiğimiz gıdanın güvenli olması, sağlığımız açısından oldukça önemli. Bize lezzetli gelen bazı gıdalar aslında bizim yapımızı bozarak bünyemize zarar veriyor ve bizi tüketiyor. Bu gıdalar yıllar sonra bir hastalık olarak, bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlerimizin vücut sağlığı hem bizler için hem de ülkemiz için çok değerli. Diğer taraftan aynı hassasiyeti israfa karşı da göstermeliyiz. Bursa’da 750 bin öğrencimiz ve anne babalarımızla bu konuda ilerleyebilmek için kurumsal çalışmalara ve desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda BTSO öncülüğünde pek çok kamu kurum kuruluşumuzun katkılarıyla eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimlerle 50 okulda yaklaşık 7 bin öğrencimize ulaşmayı planlıyoruz. Bunun ülke çapında yaygınlaştırılması konusuna da önem veriyoruz” dedi.

“Gıda israfı konusunda bilinç düzeyi artacak”

Gıda israfını azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, “Dünyadaki her dokuz kişiden biri açlık çekiyor. Gençlerimizin bilinçlenmesi gıda israfı açısından oldukça önemli. Bu konuda çalışmalarından dolayı BTSO’ya teşekkür ediyorum. Umuyorum ki gençlerimizden başlayarak gıda israfı konusundaki bilinçlenmeyi artıracağız. Açlık çeken insanlara bir miktar bile olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere ve katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, Bursa’nın sağlık hizmetleri alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Hastalıkları önlemenin en kolay yollarından birinin ise sağlıklı beslenme olduğuna dikkati çeken Arslan, bu kapsamda projeye öncülük eden BTSO’ya teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere proje kapsamında hazırlanan bilgilendirme kitapçığının kare kodu yer alan karton cetveller hediye edildi.

İlk kez 2015 yılında düzenlenen projenin paydaşları arasında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yer alıyor. Proje çerçevesinde; güvenilir gıda, bilinçli tüketici olma, kişisel hijyen ve gıda hijyeni, yeterli ve dengeli beslenme ile obezite konularında öğrencilere yönelik farkındalık programları gerçekleştirilecek. Ayrıca Güvenilir Gıda Tüketelim “Sağlıklı Beslenelim-İsrafı Önleyelim” konulu resim yarışması düzenlenecek.