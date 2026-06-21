Olay, İnegöl'e bağlı Boğazköy Mahallesi'ndeki baraj köprüsünün altında meydana geldi.

Barajda balık tutan vatandaşlar, bir güvercinin köprünün alt kısmındaki ipe takılarak çırpındığını fark etti. Güvercinin kendi imkanlarıyla kurtulamadığını gören balıkçılar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl ekipleri, botla güvercinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekipler, dikkatli bir çalışma sonucu ipe takılan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.



Ayağından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavi için İnegöl Belediyesi sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezine götürüldü. Olayı görüp İnegöl itfaiyesine bildiren balıkçı Osman Yeşil şu ifadeleri kullandı: "Biz buraya saat 15.30 gibi balık tutmaya gelmiştik. Balık tutarken karşı taraftaki köprünün altında bir güvercinin ayağına ip dolandığını gördük. Sonra İnegöl Belediyesi'ne bildirdik. Sağ olsunlar herkes çok hızlı bir şekilde yardımcı oldular. Herkesten Allah razı olsun yardımcı olanlardan diyorum. İftaiye ekiplerimize de buradan teşekkür ederiz çok hızlı bir çözüm sundukları için."