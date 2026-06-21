Büyük bir rekabete sahne olan genel kurulda, mevcut Başkan Bendevi Palandöken 473 oy alarak delegelerin desteğiyle yeniden federasyon başkanlığına seçildi.

Diğer aday Muhammed Nuri Örs ise 407 oyda kaldı. ​Yapılan seçimlerde, İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya büyük bir başarıya imza atarak Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.



Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

​Feridun Göner

​Vakkas Katırlı

​Erol Demirci

​Ergün Çolak

​Abdullah Akça

​Şaban Kaya

​Serdar Uzun

​Ahmet Akdardağan

​Süleyman Baday

​Hikmet Ay

​Hakan İnkaya

​Vildan Şamandar