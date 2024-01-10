Kocaeli’nin Darıca ilçesinde itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın evine gitti. Eve balkondan giren ekipler, yaşlı adamı uyurken buldu. Balkona çıkan vatandaş el sallayarak "iyiyim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine eve balkondan girmeye karar verdi. Merdivenli araç yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamın uyuduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu gördü. Balkona çıkan yaşlı adam el sallayarak kendisini merak edenlere "iyiyim" dedi.