Çayırova’daki Yeşil Vadi içerisinde bulunan park alanı ve Akse Köy İçi Parkında yenileme çalışmaları yürütülecek.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki parkı yenileyerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunacak. Ekipler, Cumhuriyet ve Akse Mahallesi’ndeki parkları sil baştan yenileyecek. Belirlenen program kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yeşil Vadi’deki park alanı ile Akse Mahallesi’nde bulunan Akse Köy İçi Parkı’nda yenilenme çalışmaları başladı.

Ekipler, planlanan çalışma doğrultusunda dün Yeşil Vadi’de eskiyen ve deforme olmuş oyun gruplarını sökümünü tamamladı. Bugün ise ekipler, Akse Köy İçi Parkı’nda da eskiyen oyun gruplarının söküm işlemleri sürüyor.