Dumandan etkilenen 3 işçi hastanelik oldu

Yangın İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın telekomünikasyon odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumandan etkilenerek zehirlendi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına söndürdüler. Yangın sonucu etkilenen 3 işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla inceleme başlattı.