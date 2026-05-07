Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Bursa’ya yüksek miktarda tütün ürünü sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, otoyol üzerinde şüpheli F.S.’nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 105 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

