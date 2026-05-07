Nilüfer Belediyesi, Sanat Atölyeleri, yılsonu sergisi açıldı. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açan Seramik, Heykel ve Mozaik Sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri kapsamında yetişkin katılımcıların gerçekleştirdiği çalışmalar, farklı malzemeleri bir araya getiren zengin bir seçki sunarken, sergi; seramik ve heykel atölyelerinden 175, mozaik atölyesinden ise 12 katılımcının bakış açılarını ve yapım süreçlerini gözler önüne seriyor.

Sergideki mozaik uygulamaları Lütfü Kuzu; seramik ve heykel çalışmaları ise Selin Aslan ve Şeyma Çobanoğlu'nun eğitmenliğinde yürütülen çalışmaların sonucunda ortaya çıktı. Açılış törenine eser sahipleri, aileleri ve çok sayıda davetli katılarak bu sanatsal heyecana ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin sanatı toplumun her kesimine yayma vizyonunun bir parçası olan bu özel seçki, 6-10 Mayıs tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Evi Yeraltı Galerisi'nde gösterime açık kalacak.