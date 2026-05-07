Olay, Yeniceköy Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşısına aniden çıkan triportör nedeniyle büyük panik yaşadı. İddiaya göre ters yönden ilerleyen triportör sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobil sürücüsü ani manevrayla olası kazayı son anda önledi. Yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde triportörün ters şeritten geldiği net şekilde görüldü.
Vatandaşlar, bölgede benzer ihlallerin sık yaşandığını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ