Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrenciler huzurevi sakinleriyle sohbet etme, hediyelerini sunma ve onların gönüllerini alma fırsatını buldular. Erkek ve Kadın Kuaförlüğü dallarında okuyan öğrenciler de arzu eden yaşlıların bakımlarını yaptılar. Ziyaret hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sedat Paslı “Karne haftası etkinliklerimiz ve değerler eğitimi faaliyetlerimiz kapsamında huzurevimizi ziyaret ettik. Elimizden geldiğince gönüllerini hoş etmeye çalıştık. Bu sayede gençlerimize yaşlılara saygı ve vefa değerlerini aşılamaya çalıştık. Büyüklerimizin de memnuniyetini görünce çok daha mutlu olduk. Bu gibi faaliyetleri nesillerin buluşması olarak görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu konuda bu ve bunun gibi çalışmalarımız artarak devam edecek. ” şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ