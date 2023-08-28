Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Toplu Sünnet Şöleni’ni bu yıl 2 bin 23 çocuk ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirdi. Altınpark’ta düzenlenen şölende Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle gönüllerince eğlendi. Şölende miniklere çeşitli hediyeler de verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ederken, düzenlediği etkinlikler ve programlarla Başkentli miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl 2 bin 23 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettirirken, sünnet olan çocuklar için Altınpark’ta unutulmaz bir ‘Toplu Sünnet Şöleni’ organizasyonu düzenledi. Şölene aileleri ile katılan çocuklar, düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

SÜNNET KIYAFETLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN

Geleneksel hale getirilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklara Büyükşehir Belediyesi sünnet kıyafetlerini de hediye etti.

Şölende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve belediye bürokratları ailelerin ve çocukların heyecanına ortak oldu. Genel Sekreter Taşkınsu, ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2023 çocuğumuzun sünnetlerini özel bir hastanede yaptırdık. Bugün burada da düzenlemiş olduğumuz şölenden iyi anılarla ayrılarak hayırlı evlatlar yetiştirmenizi temenni ederim” dedi.

Hacivat-Karagöz gösterisi ve Ankara Kent Orkestrası’nın konseriyle doyasıya eğlenen sünnet çocukları, gökyüzüne rengârenk balonlar bıraktılar.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Ücretsiz düzenlenen şölende çocuklara günün anısına dijital saat ve spor ayakkabı hediye edildi. Sünnet çocuklarına ve ailelerine patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva ve balonlar da dağıtılırken, program bitiminde aileler servislerle alındıkları noktalara bırakıldı.

Çocuklarıyla birlikte eğlenmekten ve ücretsiz olarak düzenlenen şölene katılmaktan memnun olduklarını söyleyen ebeveynler ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Selahattin Bulkur: “Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan’a duyarlı davranışından dolayı ve böyle bir hizmette bulunduğu için çok teşekkür ederim. Biz iki senedir pandemiden dolayı çocuğumuzu hastanelerde sünnet ettiremiyorduk. Mansur Başkan’ın bu sosyal hizmetinden yararlanarak oğlumu bu sene başarılı, güzel ve özel bir hastanede sünnet ettirdik. Bugün de sünnet şöleninde sürpriz hediyeler aldık, eğlencelerle karşılaştık, mısırımızı, pamuk şekerimizi yedik. Keyifli bir ortam, gayet güzel geçiyor.”

-Ayhan Ulubaş: “Çok güzel bir organizasyon. Her şey için Belediye Başkanı’mıza teşekkür ediyorum. Memnunuz, eğleniyoruz. Sabahleyin de bedenine göre hazırlanmış, ücretsiz sünnet kıyafetlerimizi aldık. Beden ve ölçüleri de daha önce alınmıştı zaten. Büyükşehir Belediyemizin anlaşmalı olduğu hastanede oğlum bir ay önce sünnet oldu. Operasyondan da çok memnun kaldık. Doktorlar ve hemşireler çok ilgiliydi. Başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz.”

-Can Gök: “Bütün aileler gibi biz de çok mutluyuz. Bu etkinlikler ve güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz. Sünnet süreci de çok güzel geçti, çabuk iyileşti. Çok memnun kaldık.”